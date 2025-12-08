Το κορεάτικο υπερτρόφιμο για δυνατό ανοσοποιητικό
Ένα παραδοσιακό κορεάτικο τρόφιμο αποδεικνύεται αποτελεσματικό τονωτικό για το ανοσοποιητικό και το μικροβίωμα του εντέρου, σύμφωνα με νέα μελέτη
Οι διατροφικές μόδες από την Άπω Ανατολή κατακλύζουν σιγά σιγά και τη Δύση, εμπλουτίζοντας όχι μόνο με γεύση αλλά και με θρέψη. Το κίμτσι (kimchi), το ζυμωμένο λάχανο από την Κορέα, είναι ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά τρόφιμα. Δεν είναι μόνο νόστιμο αλλά και ένας καλός σύμμαχος της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού, αφού μπορεί να επηρεάσει θετικά το μικροβίωμα του εντέρου, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.
Η Rachel Woods, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Lincoln αναλύει τα αποτελέσματά της, σε συνάρτηση με τα πλεονεκτήματα του kimchi για την υγεία.
