Ενεργός εθελοντής 1 στους 4 Έλληνες – Ποιο είναι το προφίλ του
Ενεργός εθελοντής 1 στους 4 Έλληνες – Ποιο είναι το προφίλ του
Το ποσοστό των πολιτών που συμμετείχαν σε εθελοντικές δράσεις τον τελευταίο χρόνο αγγίζει το 40,5%, ενώ αν συνυπολογιστούν και όσοι έχουν προσφέρει εθελοντικά σε παλαιότερες περιόδους, φτάνει στο 66,3%
Η Ελλάδα αποδεικνύεται ως χώρα με δυνατό το αποτύπωμα της προσφοράς και της αλληλεγγύης, με έναν στους τέσσερις να δηλώνει ότι κατά τον τελευταίο χρόνο έχει ασχοληθεί με τον εθελοντισμό, ενώ σε βάθος χρόνου, τουλάχιστον 6 στους 10 έχουν εμπλακεί με κάποια εθελοντική δραστηριότητα στο παρελθόν.
Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Εθελοντών στις 5 Δεκεμβρίου, παρουσιάστηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το προφίλ του Έλληνα εθελοντή, μέσα από τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας στη χώρα, που εστιάζει στο ποιος είναι ο Έλληνας εθελοντής, τι τον ενθαρρύνει να ασχοληθεί με τον εθελοντισμό και τι τον αποθαρρύνει, με τι είδους δραστηριότητες ασχολείται, σε ποιους εθελοντικούς οργανισμούς δραστηριοποιείται και πώς ενημερώνεται για τις εθελοντικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Εθελοντών στις 5 Δεκεμβρίου, παρουσιάστηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το προφίλ του Έλληνα εθελοντή, μέσα από τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας στη χώρα, που εστιάζει στο ποιος είναι ο Έλληνας εθελοντής, τι τον ενθαρρύνει να ασχοληθεί με τον εθελοντισμό και τι τον αποθαρρύνει, με τι είδους δραστηριότητες ασχολείται, σε ποιους εθελοντικούς οργανισμούς δραστηριοποιείται και πώς ενημερώνεται για τις εθελοντικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα