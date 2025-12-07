Ενεργός εθελοντής 1 στους 4 Έλληνες – Ποιο είναι το προφίλ του
YGEIAMOU.GR
Εθελοντές Εθελοντισμός Κοινωνική προσφορά

Ενεργός εθελοντής 1 στους 4 Έλληνες – Ποιο είναι το προφίλ του

Το ποσοστό των πολιτών που συμμετείχαν σε εθελοντικές δράσεις τον τελευταίο χρόνο αγγίζει το 40,5%, ενώ αν συνυπολογιστούν και όσοι έχουν προσφέρει εθελοντικά σε παλαιότερες περιόδους, φτάνει στο 66,3%

Ενεργός εθελοντής 1 στους 4 Έλληνες – Ποιο είναι το προφίλ του
ygeiamou.gr team
Η Ελλάδα αποδεικνύεται ως χώρα με δυνατό το αποτύπωμα της προσφοράς και της αλληλεγγύης, με έναν στους τέσσερις να δηλώνει ότι κατά τον τελευταίο χρόνο έχει ασχοληθεί με τον εθελοντισμό, ενώ σε βάθος χρόνου, τουλάχιστον 6 στους 10 έχουν εμπλακεί με κάποια εθελοντική δραστηριότητα στο παρελθόν.

Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Εθελοντών στις 5 Δεκεμβρίου, παρουσιάστηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το προφίλ του Έλληνα εθελοντή, μέσα από τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας στη χώρα, που εστιάζει στο ποιος είναι ο Έλληνας εθελοντής, τι τον ενθαρρύνει να ασχοληθεί με τον εθελοντισμό και τι τον αποθαρρύνει, με τι είδους δραστηριότητες ασχολείται, σε ποιους εθελοντικούς οργανισμούς δραστηριοποιείται και πώς ενημερώνεται για τις εθελοντικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης