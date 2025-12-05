Στα 72 της νίκησε τον πόνο με Pilates – Τώρα νιώθει 30 χρόνια νεότερη
Η Άβεριλ ξεκίνησε το Pilates reformer μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό στον ώμο. Σήμερα, δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή της χωρίς αυτό, αφού της έχει προσφέρει κάτι περισσότερο από ανακούφιση από τον πόνο: μια καλύτερη ζωή
Για την 72χρονη Averil Mohammad, το κλασικό Pilates Reformer δεν είναι απλώς ένας τρόπος να διατηρεί την ισορροπία και τη φυσική της κατάσταση. Η άσκηση την έσωσε από τον πόνο μετά από μια ρήξη στο στροφικό πέταλο το 2021 — την ομάδα μυών και τενόντων που περιβάλλουν την άρθρωση του ώμου. Έναν τραυματισμό που θα μπορούσε να πάθει οποιοσδήποτε, καθώς συνέβη την ώρα που πέταξε ένα μπαλάκι στον σκύλο της κόρης της.
«Πριν από δύο χρόνια, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν μπορούσα να κάνω ντους και δεν μπορούσα να ανεβάσω το παντελόνι μου χωρίς αφόρητο πόνο. Μια απλή κίνηση, όπως το να σηκώσω έναν καφέ, μπορούσε να με κάνει να κλαίω», θυμάται. «Αυτό έκανε πιο εύκολο να μένω στο σπίτι — κι έτσι συχνά το έκανα».
