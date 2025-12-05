Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τα εμβόλια του κορωνοϊού; Μελέτη σε 4 νοσοκομεία αποκαλύπτει

Τέσσερις βασικοί λόγοι αποτρέπουν πολλούς ηλικιωμένους στην Ελλάδα από το να κάνουν την επικαιροποιημένη δόση κατά της COVID-19, σύμφωνα με νέα ελληνική μελέτη