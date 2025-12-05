Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τα εμβόλια του κορωνοϊού; Μελέτη σε 4 νοσοκομεία αποκαλύπτει
Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τα εμβόλια του κορωνοϊού; Μελέτη σε 4 νοσοκομεία αποκαλύπτει
Τέσσερις βασικοί λόγοι αποτρέπουν πολλούς ηλικιωμένους στην Ελλάδα από το να κάνουν την επικαιροποιημένη δόση κατά της COVID-19, σύμφωνα με νέα ελληνική μελέτη
Παρά την πρόοδο των εμβολίων και τις σαφείς οδηγίες για τις ευπαθείς ομάδες, πολλοί ηλικιωμένοι στην Ελλάδα συνεχίζουν να μην εμβολιάζονται με την επικαιροποιημένη αναμνηστική δόση κατά του κορωνοϊού και της λοίμωξης COVID-19 που προκαλεί. Μια νέα ελληνική μελέτη αποκαλύπτει τους λόγους, με τα ευρήματα προκαλούν ανησυχία.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, από την 1η Οκτωβρίου 2024 έως 30 Απριλίου 2025 και εξέτασε τις στάσεις απέναντι στο εμβόλιο COVID-19 της περιόδου 2024–2025 σε νοσηλευόμενους που νόσησαν με COVID-19 και οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού Κοργιαλένειο–Μπενάκειο, το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και το Βενιζέλειο–Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, από την 1η Οκτωβρίου 2024 έως 30 Απριλίου 2025 και εξέτασε τις στάσεις απέναντι στο εμβόλιο COVID-19 της περιόδου 2024–2025 σε νοσηλευόμενους που νόσησαν με COVID-19 και οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού Κοργιαλένειο–Μπενάκειο, το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και το Βενιζέλειο–Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα