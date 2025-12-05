Δάγκωμα σκύλου: Έστειλε πάνω από 2.800 άτομα στο νοσοκομείο σε ένα έτος
Δάγκωμα σκύλου: Έστειλε πάνω από 2.800 άτομα στο νοσοκομείο σε ένα έτος

Πρώτη συστηματική καταγραφή στην Ελλάδα από τον ΕΟΔΥ – Πότε, πού και σε ποιους καταγράφονται τα περισσότερα περιστατικά

Δάγκωμα σκύλου: Έστειλε πάνω από 2.800 άτομα στο νοσοκομείο σε ένα έτος
Περισσότεροι από 2.800 άνθρωποι χρειάστηκε να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα σε δημόσια νοσοκομεία και δομές πρωτοβάθμιας υγείας το 2023, έπειτα από δάγκωμα σκύλου. Τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), που δημοσιεύονται για πρώτη φορά στο πλαίσιο συστηματικής καταγραφής, αποτυπώνουν ένα θέμα Δημόσιας Υγείας που μέχρι σήμερα δεν είχε καταγραφεί με ενιαίο τρόπο σε εθνικό επίπεδο.

Η μελέτη του ΕΟΔΥ καταγράφει συνολικά 2.820 περιστατικά που αναζήτησαν ιατρική βοήθεια, αριθμός που αντιστοιχεί σε 26,9 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Παρότι πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη αποτύπωση μέχρι σήμερα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα πραγματικά περιστατικά μπορεί να είναι περισσότερα, καθώς δεν συμμετείχε το σύνολο των υγειονομικών μονάδων και δεν περιλαμβάνονται οι ιδιωτικές δομές υγείας.

