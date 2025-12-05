Αυτισμός: Συνδυασμός 3 συμπληρωμάτων βελτιώνει τη συμπεριφορά όσων βρίσκονται στο φάσμα
Νέα πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι ο συνδυασμός τριών συμπληρωμάτων μπορεί να ενισχύσει τη νευρωνική λειτουργία και να βελτιώσει κοινωνικές συμπεριφορές οι οποίες «πάσχουν» στα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ASD) αποτελεί ένα σύνθετο νευροαναπτυξιακό φάσμα, στο οποίο εμπλέκονται εκατοντάδες γονίδια και πολλοί περιβαλλοντικοί παράγοντες. Παρά την πρόοδο στην κατανόηση των νευροβιολογικών μηχανισμών της, οι θεραπευτικές επιλογές παραμένουν περιορισμένες και, συχνά, στοχεύουν κυρίως στη διαχείριση των συμπτωμάτων. Ένας τομέας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια είναι ο ρόλος της διατροφής και των θρεπτικών ουσιών στη λειτουργία των νευρώνων και στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, νέα έρευνα από την Academia Sinica της Ταϊβάν, που δημοσιεύθηκε στο PLOS Biology, διερευνά μια διαφορετική προσέγγιση: τη συνδυαστική χορήγηση τριών κοινών διατροφικών συμπληρωμάτων.

