Καινοτόμος τεχνική ανιχνεύει επικίνδυνα καρκινογόνα σε καθημερινά τρόφιμα
Μια νέα μέθοδος βοηθά τους επιστήμονες να εντοπίζουν δυνητικά επιβλαβείς ρύπους σε καθημερινά τρόφιμα - Η εν λόγω τεχνική επιτρέπει στους ειδικούς να «εξάγουν» τις ύποπτες ουσίες από τα τρόφιμα
Αδιάκοπος είναι ο όγκος των επιστημονικών στοιχείων που υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισορροπημένης διατροφής για την υγεία. Φρούτα, λαχανικά και τρόφιμα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά βοηθούν τον οργανισμό να λειτουργεί σωστά, θωρακίζοντάς τον από ασθένειες. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ακόμη κι αυτά τα «καλά» τρόφιμα μπορεί, μερικές φορές, να περιέχουν «αόρατες» χημικές ουσίες, επικίνδυνες για την υγεία.
Μια τέτοια ομάδα ουσιών είναι οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH), ουσίες που συνδέονται τόσο με την περιβαλλοντική ρύπανση, όσο και με ορισμένους τρόπους μαγειρέματος, όπως το τηγάνισμα και το ψήσιμο στη σχάρα. Οι PAH περνούν στα τρόφιμα από τον μολυσμένο αέρα ή σχηματίζονται όταν το φαγητό εκτίθεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το ανησυχητικό είναι ότι κάποιες απ’ αυτές τις ενώσεις θεωρούνται καρκινογόνες.
