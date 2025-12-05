10 συμβουλές προστασίας κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων – Δείτε βίντεο
10 συμβουλές προστασίας κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων – Δείτε βίντεο
Η έγκαιρη ενημέρωση και η σωστή αντίδραση αποτελούν καθοριστικό παράγοντα προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
Χρήσιμες οδηγίες και μέτρα πρόληψης για την προστασία των πολιτών κατά τη διάρκεια εκδήλωσης έντονων πλυμμυρικών φαινομένων, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron που πλήττει τη χώρα εξέδωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια πλημμύρας:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια πλημμύρας:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα