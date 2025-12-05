Ξυπνάτε κάθε βράδυ στις 3 τα ξημερώματα; Τι φταίει για τον «εφιάλτη» των γυναικών μετά τα 55
Ξυπνάτε κάθε βράδυ στις 3 τα ξημερώματα; Τι φταίει για τον «εφιάλτη» των γυναικών μετά τα 55

Πώς οι ορμονικές αλλαγές, ο ύπνος που ελαφραίνει και μικρές καθημερινές συνήθειες δημιουργούν ένα «μοτίβο» νυχτερινής αφύπνισης — και τι μπορούμε να κάνουμε για να το αλλάξουμε

Ξυπνάτε κάθε βράδυ στις 3 τα ξημερώματα; Τι φταίει για τον «εφιάλτη» των γυναικών μετά τα 55
ygeiamou.gr team
Το σενάριο είναι γνωστό και απρόσμενα επαναλαμβανόμενο: Σας παίρνει ο ύπνος σχετικά εύκολα, και όμως κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα ανοίγετε τα μάτια σας διάπλατα. Ρίχνετε μία ματιά στο ρολόι· είναι 3:00 π.μ. — σχεδόν κάθε φορά που ξυπνάτε.

Δεν είναι ιδέα σας. Το ξύπνημα στις 3:00 τα ξημερώματα είναι συχνό φαινόμενο για πολλές γυναίκες μετά τα 55, ως αποτέλεσμα βιολογικών και καθημερινών παραγόντων. «Στην κλινική πράξη, βλέπω εξαιρετικά συχνά διαταραχές ύπνου σε αυτή την ηλικιακή φάση», επιβεβαιώνει η Dr. Kathryn Corelli, παθολόγος και ειδική στην εμμηνόπαυση στο Harvard-affiliated Brigham and Women’s Hospital.

Όμως το ότι το βιώνουν πολλές γυναίκες δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αποδεχθείτε. Υπάρχουν τρόποι να πάρετε ξανά τον έλεγχο του ύπνου σας.

