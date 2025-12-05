Ξυπνάτε κάθε βράδυ στις 3 τα ξημερώματα; Τι φταίει για τον «εφιάλτη» των γυναικών μετά τα 55
Ξυπνάτε κάθε βράδυ στις 3 τα ξημερώματα; Τι φταίει για τον «εφιάλτη» των γυναικών μετά τα 55
Πώς οι ορμονικές αλλαγές, ο ύπνος που ελαφραίνει και μικρές καθημερινές συνήθειες δημιουργούν ένα «μοτίβο» νυχτερινής αφύπνισης — και τι μπορούμε να κάνουμε για να το αλλάξουμε
Το σενάριο είναι γνωστό και απρόσμενα επαναλαμβανόμενο: Σας παίρνει ο ύπνος σχετικά εύκολα, και όμως κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα ανοίγετε τα μάτια σας διάπλατα. Ρίχνετε μία ματιά στο ρολόι· είναι 3:00 π.μ. — σχεδόν κάθε φορά που ξυπνάτε.
Δεν είναι ιδέα σας. Το ξύπνημα στις 3:00 τα ξημερώματα είναι συχνό φαινόμενο για πολλές γυναίκες μετά τα 55, ως αποτέλεσμα βιολογικών και καθημερινών παραγόντων. «Στην κλινική πράξη, βλέπω εξαιρετικά συχνά διαταραχές ύπνου σε αυτή την ηλικιακή φάση», επιβεβαιώνει η Dr. Kathryn Corelli, παθολόγος και ειδική στην εμμηνόπαυση στο Harvard-affiliated Brigham and Women’s Hospital.
Όμως το ότι το βιώνουν πολλές γυναίκες δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αποδεχθείτε. Υπάρχουν τρόποι να πάρετε ξανά τον έλεγχο του ύπνου σας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Δεν είναι ιδέα σας. Το ξύπνημα στις 3:00 τα ξημερώματα είναι συχνό φαινόμενο για πολλές γυναίκες μετά τα 55, ως αποτέλεσμα βιολογικών και καθημερινών παραγόντων. «Στην κλινική πράξη, βλέπω εξαιρετικά συχνά διαταραχές ύπνου σε αυτή την ηλικιακή φάση», επιβεβαιώνει η Dr. Kathryn Corelli, παθολόγος και ειδική στην εμμηνόπαυση στο Harvard-affiliated Brigham and Women’s Hospital.
Όμως το ότι το βιώνουν πολλές γυναίκες δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αποδεχθείτε. Υπάρχουν τρόποι να πάρετε ξανά τον έλεγχο του ύπνου σας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα