Ποια άσκηση χαρίζει κοφτερό μυαλό και δυναμώνει τη μνήμη – Με άμεση δράση
Ποια άσκηση χαρίζει κοφτερό μυαλό και δυναμώνει τη μνήμη – Με άμεση δράση

Μετά από 40 λεπτά αυτής της προπόνησης τα αποτελέσματα φαίνονται σε μνήμη και σκέψη, σύμφωνα με νέα έρευνα

Μαρία Κοτοπούλη
Εάν θέλουμε καλύτερη συγκέντρωση και πιο «κοφτερό» μυαλό, Αμερικανοί ερευνητές προτείνουν να εντάξουμε τα βάρη στη ζωή μας.

Σύμφωνα με νεότερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Psychophysiology, μία μόνο συνεδρία προπόνησης αντιστάσεων διάρκειας περίπου 40 λεπτών μπορεί να βελτιώσει άμεσα ορισμένες εκτελεστικές λειτουργίες του εγκεφάλου σε υγιείς ενήλικες, όπως την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών και τη μνήμη εργασίας.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η έντονη προπόνηση αντιστάσεων επηρεάζει θετικά τις εκτελεστικές λειτουργίες, ενισχύοντας την ταχύτητα επεξεργασίας και τη μνήμη εργασίας, καθώς και βελτιώνοντας τη νευροηλεκτρική λειτουργία», εξήγησαν οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Purdue στην Ιντιάνα.

