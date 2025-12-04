Με ποιες κινήσεις η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στον χάρτη των κλινικών μελετών

Το 2025, μέχρι τον Νοέμβριο, υποβλήθηκαν 260 αιτήσεις για κλινικές μελέτες έναντι 217 που είχαν υποβληθεί όλο το 2024 - Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα παράθυρο που ανοίγει ωφελώντας τους ασθενείς, την επιστήμη και την οικονομία