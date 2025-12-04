Με ποιες κινήσεις η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στον χάρτη των κλινικών μελετών
Με ποιες κινήσεις η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στον χάρτη των κλινικών μελετών
Το 2025, μέχρι τον Νοέμβριο, υποβλήθηκαν 260 αιτήσεις για κλινικές μελέτες έναντι 217 που είχαν υποβληθεί όλο το 2024 - Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα παράθυρο που ανοίγει ωφελώντας τους ασθενείς, την επιστήμη και την οικονομία
*Γράφει η κυρία Λίλιαν Βιλδιρίδη, Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας
Από το 2019 η Ελλάδα, παρακολουθώντας στενά τις διεθνείς εξελίξεις και αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική με στόχο να καταστεί ακόμη πιο ελκυστικός προορισμός διεξαγωγής κλινικών μελετών. Οι προσπάθειες αποσκοπούν στη ριζική αναβάθμιση του ερευνητικού οικοσυστήματος της χώρας, ώστε να προκύψουν απτά οφέλη για τους ασθενείς, την επιστήμη και την οικονομία.
Προηγήθηκε η συστηματική χαρτογράφηση των εμποδίων που επί χρόνια περιόριζαν την ερευνητική εξωστρέφεια του συστήματος. Χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες, καθυστερήσεις στην έναρξη των μελετών, έλλειψη κινήτρων για ερευνητικά κέντρα, ερευνητές και χορηγούς, καθώς και η περιορισμένη συμμετοχή των ασθενών, αποτελούσαν διαχρονικά ανασταλτικούς παράγοντες. Εντοπίστηκαν έτσι τα κρίσιμα σημεία που απαιτούσαν θεσμική παρέμβαση και τέθηκε η βάση για τον σχεδιασμό στοχευμένων μεταρρυθμίσεων.
