Το εμβόλιο που προστατεύει από την άνοια – Μειώνει κατά 20% τον κίνδυνο σε μια επταετία
Νέα μεγάλη μελέτη δείχνει ότι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εμβόλιο μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και επιβραδύνει την πορεία της νόσου
Με την άνοια να καταγράφει περίπου 10 εκατομμύρια νέα περιστατικά κάθε χρόνο παγκοσμίως, η επιστημονική κοινότητα εντείνει την προσπάθεια εντοπισμού τρόπων πρόληψης ή -έστω -επιβράδυνσης της εμφάνισής της. Πέρα από τις γνωστές στρατηγικές που αφορούν τον τρόπο ζωής, νέα δεδομένα αναδεικνύουν έναν απρόσμενο σύμμαχο στην προστασία του εγκεφάλου: το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα.
Ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Στάνφορντ ανέλυσαν δεδομένα ηλικιωμένων και διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν εμβολιαστεί κατά του έρπητα ζωστήρα εμφάνιζαν 20% μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν άνοια μέσα στην επόμενη επταετία, σε σύγκριση με τους μη εμβολιασμένους. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε πριν λίγους μήνες στο Nature, στηρίχθηκε στη θεωρία ότι οι ιοί που προσβάλλουν το νευρικό σύστημα μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο άνοιας.
Ακόμη πιο ενδιαφέροντα ήταν τα ευρήματα της επακόλουθης έρευνας, που δημοσιεύθηκε πριν λίγες ημέρες στο Cell: το ίδιο εμβόλιο δεν φαίνεται να προσφέρει μόνο προληπτική προστασία, αλλά μπορεί να είναι ωφέλιμο και για όσους έχουν ήδη διαγνωστεί με άνοια, επιβραδύνοντας την εξέλιξη της νόσου.
