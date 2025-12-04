Ποιες είναι οι ιδανικές ώρες για να αερίσουμε το σπίτι τον χειμώνα
Ποιες είναι οι ιδανικές ώρες για να αερίσουμε το σπίτι τον χειμώνα

Ποιες είναι οι ιδανικές ώρες για να ανοίγουμε τα παράθυρα με σκοπό τον αερισμό του σπιτιού τις κρύες μέρες του χειμώνα; Οι ειδικοί απαντούν

Ποιες είναι οι ιδανικές ώρες για να αερίσουμε το σπίτι τον χειμώνα
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ο σωστός αερισμός του σπιτιού τον χειμώνα δεν είναι πολυτέλεια – είναι βασικός σύμμαχος της υγείας μας. Όταν κλείνουμε τα παράθυρα για πολλές ώρες, ο αέρας γίνεται «βαρύς», γεμάτος μικρόβια, υγρασία και ρύπους που ευνοούν την εμφάνιση λοιμώξεων του αναπνευστικού, αλλεργιών και πονοκεφάλων.

Η υγρασία που παγιδεύεται στον χώρο ευνοεί επίσης την ανάπτυξη μούχλας και μικροοργανισμών, οι οποίοι επιβαρύνουν σημαντικά όσους έχουν άσθμα, αλλεργίες ή ευαίσθητο αναπνευστικό. Ο καθημερινός αερισμός, ακόμη και τον χειμώνα, βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στη δημιουργία ενός πιο υγιεινού περιβάλλοντος διαβίωσης για όλη την οικογένεια.

Κλέλια Γιαρίμογλου
