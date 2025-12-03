Το γλυκό «φάρμακο» της φύσης που θωρακίζει καρδιά και ανοσοποιητικό – Ο κίνδυνος της νοθείας
Το γλυκό «φάρμακο» της φύσης που θωρακίζει καρδιά και ανοσοποιητικό – Ο κίνδυνος της νοθείας
Το ελληνικό μέλι είναι φυσικό τροφοφάρμακο με σημαντικά οφέλη για την υγεία, αλλά και μεγάλους κινδύνους όταν είναι νοθευμένο - Ένας καθηγητής εξηγεί
*Γράφει ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Το μέλι, ένα από τα πιο αρχαία τρόφιμα της ανθρωπότητας, αποτελεί σήμερα ένα από τα πλέον ερευνημένα φυσικά προϊόντα με αποδεδειγμένες βιολειτουργικές ιδιότητες. Η σύγχρονη επιστήμη το κατατάσσει στην κατηγορία των τροφoφαρμάκων (nutraceuticals), δηλαδή τροφίμων που συνδυάζουν υψηλή θρεπτική αξία με θεραπευτικές δράσεις.
Το ελληνικό μέλι, ειδικά από μελιτώματα (πεύκο, έλατο, βελανίδι) και αρωματικά φυτά (θυμάρι), βρίσκεται διεθνώς στην κορυφή ως προς την περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες, αντιοξειδωτικά και βιοενεργές ουσίες.
