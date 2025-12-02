Πέντε τρόποι να προλάβετε τον καρκίνο του στόματος
Πώς μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο του καρκίνου του στόματος; Ειδικοί δίνουν πολύτιμες συμβουλές για τις παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής που μπορούν να μας προφυλάξουν
Μια επικίνδυνη νόσος η πρόληψη της οποίας συχνά αμελείται λόγω ελλιπούς ενημέρωσης είναι ο καρκίνος του στόματος. Η πάθηση που μπορεί να εκδηλωθεί στον στοματοφάρυγγα (μάγουλα, γλώσσα, χείλη, υπερώα, αμυγδαλές) και τον λαιμό (τράχηλος), δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τον εντοπισμό της καθώς τα συμπτώματά της, μεταξύ των οποίων αιμορραγία και πληγές στη στοματική κοιλότητα, μούδιασμα στο κάτω χείλος και το πηγούνι ή αλλοιώσεις στη φωνή, δεν είναι πάντα ευδιάκριτα και ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια, εξηγεί ο Δρ Al-Khudari, χειρουργός κεφαλής και τραχήλου στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Rush.
Αν και κάποια στοιχεία σχετικά με την ασθένεια είναι ανησυχητικά – αυξανόμενος επιπολασμός σε ηλικίες κάτω των 50 ετών -ακόμη και σε νέους 20 έως 40 ετών-, μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης άλλου παρεμφερούς τύπου καρκίνου για πρώην ασθενείς με καρκίνο του στόματος -, τα ευχάριστα νέα είναι ότι ακόμη και σε προχωρημένο στάδιο κάποιοι τύποι καρκίνου του στόματος είναι ιάσιμοι, ενώ στην αποτροπή εμφάνισής τους μπορούν να συμβάλουν απλές παρεμβάσεις στον καθημερινό τρόπο ζωής, σύμφωνα με τον Δρ Al-Khudari.
