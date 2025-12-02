Παχυσαρκία: Νέες οδηγίες από τον ΠΟΥ για τα φάρμακα GLP-1

Το «πράσινο φως» για τις θεραπείες GLP-1 δίνει ο ΠΟΥ, αναγνωρίζοντας την αποτελεσματικότητά τους αλλά υπογραμμίζοντας ότι η παχυσαρκία απαιτεί ολιστική, μακροχρόνια αντιμετώπιση