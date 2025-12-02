Παχυσαρκία: Νέες οδηγίες από τον ΠΟΥ για τα φάρμακα GLP-1
Παχυσαρκία: Νέες οδηγίες από τον ΠΟΥ για τα φάρμακα GLP-1
Το «πράσινο φως» για τις θεραπείες GLP-1 δίνει ο ΠΟΥ, αναγνωρίζοντας την αποτελεσματικότητά τους αλλά υπογραμμίζοντας ότι η παχυσαρκία απαιτεί ολιστική, μακροχρόνια αντιμετώπιση
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε τις πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση των θεραπειών GLP-1 στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, την οποία ορίζει ως Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) 30 ή υψηλότερο. Στόχος είναι το να αποτελούν μέρος μιας μακροχρόνιας θεραπείας για μια πάθηση που πλέον πλήττει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως.
Οι νέες οδηγίες περιλαμβάνουν δύο βασικές συστάσεις, όπως αναφέρει το Reuters:
1. H πρώτη αφορά τη χρήση φαρμάκων GLP-1 από ενήλικες (εξαιρούνται οι εγκυμονούσες) ως μέρος μακροχρόνιας θεραπείας της παχυσαρκίας.
2. Η δεύτερη προτείνει τον συνδυασμό τους με υγιεινή διατροφή, σωματική άσκηση και εντατικές συμπεριφορικές παρεμβάσεις, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εν λόγω συνιστώσες ενισχύουν τα θεραπευτικά αποτελέσματα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι νέες οδηγίες περιλαμβάνουν δύο βασικές συστάσεις, όπως αναφέρει το Reuters:
1. H πρώτη αφορά τη χρήση φαρμάκων GLP-1 από ενήλικες (εξαιρούνται οι εγκυμονούσες) ως μέρος μακροχρόνιας θεραπείας της παχυσαρκίας.
2. Η δεύτερη προτείνει τον συνδυασμό τους με υγιεινή διατροφή, σωματική άσκηση και εντατικές συμπεριφορικές παρεμβάσεις, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εν λόγω συνιστώσες ενισχύουν τα θεραπευτικά αποτελέσματα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα