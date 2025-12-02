Παχυσαρκία: Νέες οδηγίες από τον ΠΟΥ για τα φάρμακα GLP-1
YGEIAMOU.GR
GLP-1 Απώλεια Βάρους Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) Παχυσαρκία

Παχυσαρκία: Νέες οδηγίες από τον ΠΟΥ για τα φάρμακα GLP-1

Το «πράσινο φως» για τις θεραπείες GLP-1 δίνει ο ΠΟΥ, αναγνωρίζοντας την αποτελεσματικότητά τους αλλά υπογραμμίζοντας ότι η παχυσαρκία απαιτεί ολιστική, μακροχρόνια αντιμετώπιση

Παχυσαρκία: Νέες οδηγίες από τον ΠΟΥ για τα φάρμακα GLP-1
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε τις πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση των θεραπειών GLP-1 στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, την οποία ορίζει ως Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) 30 ή υψηλότερο. Στόχος είναι το να αποτελούν μέρος μιας μακροχρόνιας θεραπείας για μια πάθηση που πλέον πλήττει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως.

Οι νέες οδηγίες περιλαμβάνουν δύο βασικές συστάσεις, όπως αναφέρει το Reuters:

1. H πρώτη αφορά τη χρήση φαρμάκων GLP-1 από ενήλικες (εξαιρούνται οι εγκυμονούσες) ως μέρος μακροχρόνιας θεραπείας της παχυσαρκίας.
2. Η δεύτερη προτείνει τον συνδυασμό τους με υγιεινή διατροφή, σωματική άσκηση και εντατικές συμπεριφορικές παρεμβάσεις, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εν λόγω συνιστώσες ενισχύουν τα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης