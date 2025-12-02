«7χρονα» ρομπότ σώζουν ηλικιωμένους από τη μοναξιά και την αυτοκτονία
Αν και η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή, μπορεί να προσφέρει συντροφιά, ασφάλεια και συναισθηματική στήριξη σε ηλικιωμένους που ζουν μόνοι

Μαρία Κοτοπούλη
Έχουν μεγάλα, χαμογελαστά μάτια, αυτιά που προεξέχουν και μιλούν με τον χαρούμενο ενθουσιασμό ενός επτάχρονου παιδιού. Μερικά φορούν ροζ φορέματα με κοτσιδάκια, ενώ άλλα έχουν μπλε πουκάμισα και παπιγιόν. Δεν πρόκειται για τα συνηθισμένα εγγόνια με σάρκα και οστά. Είναι φτιαγμένα από βαμβάκι και μέταλλο, λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και χρησιμοποιούνται ως μια απροσδόκητη απάντηση στην κρίση ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με το CNN.

Σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2025 στο Journal of the Korean Medical Association, περίπου 10 ηλικιωμένοι στη Νότια Κορέα αυτοκτονούν κάθε μέρα. Μια παρόμοια τάση παρατηρείται και σε ολόκληρη την Ανατολική Ασία. Περιοχές όπως η Ιαπωνία και το Χονγκ Κονγκ καταγράφουν εδώ και χρόνια αυξημένα ποσοστά αυτοκτονιών στους ηλικιωμένους. Ωστόσο, η κατάσταση στη Νότια Κορέα ανησυχεί ιδιαίτερα τις τοπικές αρχές, καθώς η χώρα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών και έχει το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

