«7χρονα» ρομπότ σώζουν ηλικιωμένους από τη μοναξιά και την αυτοκτονία

Αν και η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή, μπορεί να προσφέρει συντροφιά, ασφάλεια και συναισθηματική στήριξη σε ηλικιωμένους που ζουν μόνοι