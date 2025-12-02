Είναι 101 ετών και σηκώνει βάρη κάθε μέρα – Τα μυστικά της μακροζωίας της και το τρόφιμο που δεν αλλάζει με τίποτα
Έζησε έναν αιώνα πολέμου, ασθένειας και όχι μόνο βγήκε δυνατή, αλλά ξεπέρασε και τα 100. Διαβάστε την ιστορία της Iñaxi Lasa και πώς έχει καταφέρει να ξεπεράσει ένα τέτοιο ηλικιακό ορόσημο
Επιβίωσε από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, από καρκίνο του μαστού, δύο κατάγματα στο ισχίο, εγχείρηση στα μάτια και από μία περιπέτεια με την Covid όταν ήταν 98 ετών. Δεν πρόκειται για κάποιον φανταστικό χαρακτήρα από βιβλίο, αλλά για την 101χρονη σήμερα Iñaxi Lasa από την Ισπανία, η οποία με τη βοήθεια του γιου της, έχει και την ιδιότητα της… influencer, με πάνω από 112.000 ακόλουθους στο TikTok.
Πώς τα έχει καταφέρει; Η καθημερινή άσκηση και η αγάπη για το ελαιόλαδο είναι το μυστικό πίσω από τη μακρά και υγιή ζωή της, σύμφωνα με την ίδια. Παρόλο που πάσχει από οστεοαρθρίτιδα, αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο από το να γυμνάζεται καθημερινά.
