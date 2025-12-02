5 φάρμακα στα οποία γίνεται κατάχρηση – Η ειδικός προειδοποιεί για τους κινδύνους
Συνιστάται να μην παίρνουμε συστηματικά και για πολύ καιρό φάρμακα, χωρίς προηγουμένως να έχουμε λάβει το «πράσινο φως» από τον γιατρό μας - Μια ειδικός αναφέρει τα πέντε φάρμακα στα οποία συνήθως γίνεται κατάχρηση
Πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι για χρόνια σε φάρμακα που αρχικά τους δόθηκαν για βραχυχρόνια χρήση, αντιμετωπίζοντας σοβαρές παρενέργειες και κίνδυνο εξάρτησης. Μία φαρμακοποιός, η Deborah Grayson προειδοποιεί με άρθρο της στην Daily Mail ότι η υπερσυνταγογράφηση και η έλλειψη τακτικής επανεξέτασης οδηγούν σε μια σιωπηλή «επιδημία» μακροχρόνιας λήψης φαρμάκων χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη.
«Αν παίρνετε ένα φάρμακο για μήνες ή χρόνια, είναι ζωτικής σημασίας να επανεξετάζονται – με τη γνώμη του γιατρού – τα οφέλη σε σχέση με τους κινδύνους. Κανείς δεν πρέπει να μένει κολλημένος σε χάπια επ’ αόριστον χωρίς ξεκάθαρο πλάνο» τονίζει, αποκαλύπτοντας παράλληλα 5 συχνά φάρμακα που μπορεί να εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους και να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.
