Αυτά τα μωρά «βγάζουν» περισσότερα δόντια μέχρι την ηλικία των 6 μηνών
Άλλη μια μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της προγεννητικής υγείας των γυναικών στην μετέπειτα ανάπτυξη των παιδιών και «φωτίζει» μια άγνωστη μέχρι πρότινος επίπτωση
Μια νέα αμερικανική μελέτη υποστηρίζει ότι το στρες της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να οδηγήσει στην πρόωρη ανάπτυξη των δοντιών των παιδιών. Τα ευρήματα, που δημοσιεύονται στο Frontiers in Oral Health, ρίχνουν «φως» στο πώς το προγεννητικό στρες μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής ηλικίας.
Σημειώνεται ότι τα παιδιά συνήθως αναπτύσσουν 20 «παιδικά δόντια» -10 στην άνω και 10 στην κάτω γνάθο- από τον 6ο μήνα μέχρι το 3ο έτος της ηλικίας τους. Αυτά τα πρώιμα δόντια είναι απαραίτητα όχι μόνο για τη μάσηση και την ομιλία, αλλά και για τη διατήρηση του χώρου για τα 32 μόνιμα δόντια που ακολουθούν. Αν και η οδοντοφυΐα ακολουθεί γενικά ένα προβλέψιμο χρονοδιάγραμμα, παράγοντες όπως η γενετική, το περιβάλλον, η διατροφή και η υγεία μπορούν να επηρεάσουν τον χρόνο εμφάνισης των δοντιών. Τώρα, οι ερευνητές αναφέρουν ότι το στρες της μητέρας είναι ένας ακόμη παράγοντας που πιθανώς επηρεάζει αυτό το χρονοδιάγραμμα.
