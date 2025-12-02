Όραμα και Έρευνα: Ο δρόμος προς το φάρμακο του μέλλοντος
Η DEMO αναπτύσσει και ενισχύει σταθερά δεσμούς με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας ένα δυναμικό δίκτυο γνώσης και έρευνας
Σε έναν κόσμο όπου οι προκλήσεις για τη Δημόσια Υγεία αλλάζουν διαρκώς – νέες ασθένειες, μικροβιακή αντοχή, κλιματική αλλαγή – η ανάγκη για αποτελεσματικά και ασφαλή φάρμακα γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Η ιατρική πρόοδος προϋποθέτει όραμα, έρευνα και τεχνολογική εξέλιξη.
Με αυτή τη φιλοσοφία κινείται και η DEMO, η πρωτοπόρος ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με διεθνές αποτύπωμα, η οποία γνωρίζει ότι το φάρμακο του μέλλοντος «γεννιέται» στα εργαστήρια, στα ερευνητικά κέντρα, στους υπολογιστές, στα δεδομένα και στις επιστημονικές συνεργασίες. Και είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής που χαράσσει στο πεδίο της εγχώριας και διεθνούς φαρμακοβιομηχανίας.
