Γιατί ξυπνάμε νωρίτερα όσο μεγαλώνουμε; Οι επιστήμονες έχουν την απάντηση
Γιατί όσο περνούν τα χρόνια τείνουμε να κοιμόμαστε πιο νωρίς, αλλά και να ξυπνάμε από το... χάραμα; Δύο επιστήμονες εξηγούν τι συμβαίνει στο βιολογικό μας ρολόι και δίνουν συμβουλές για καλύτερο ύπνο

Μαρία Κοτοπούλη
Αν έχετε παρατηρήσει ότι οι παππούδες σας ξυπνούν πριν ακόμη χαράξει, ενώ οι έφηβοι δυσκολεύονται να σηκωθούν ακόμη και με… σειρήνα, δεν κάνετε λάθος. Αυτές οι διαφορές δεν είναι απλώς θέμα «συνηθειών» ή χαρακτήρα. Eίναι βαθιά ριζωμένες στο βιολογικό μας ρολόι. Καθώς το σώμα μας ωριμάζει και περνά από διαφορετικά στάδια ζωής, αλλάζει και ο τρόπος που ξεκουραζόμαστε.

«Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα πράγματα που αλλάζουν με την ηλικία, δεν υπάρχει ένας μόνο λόγος· όλα είναι αλληλένδετα», εξηγεί η Cindy Lustig, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μichigan. Ποιοι είναι, όμως, οι βασικοί παράγοντες που οδηγούν σε αυτές τις μεταβολές και τι μπορούμε να κάνουμε αν θέλουμε να κερδίσουμε μερικές ακόμα πολύτιμες ώρες ύπνου;

