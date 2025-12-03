Γιατί ξυπνάμε νωρίτερα όσο μεγαλώνουμε; Οι επιστήμονες έχουν την απάντηση

Γιατί όσο περνούν τα χρόνια τείνουμε να κοιμόμαστε πιο νωρίς, αλλά και να ξυπνάμε από το... χάραμα; Δύο επιστήμονες εξηγούν τι συμβαίνει στο βιολογικό μας ρολόι και δίνουν συμβουλές για καλύτερο ύπνο