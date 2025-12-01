Ο μικροσκοπικός «εχθρός» που μειώνει την αποτελεσματικότητα της άσκησης – Είναι ανίκητος
Ο μικροσκοπικός «εχθρός» που μειώνει την αποτελεσματικότητα της άσκησης – Είναι ανίκητος
Έναν απρόσμενο και μάλλον ανίκητο «αντίπαλο» φαίνεται πως βρήκαν όσοι αθλούνται συστηματικά - Έρευνα σε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους αποκαλύπτει
Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι η τακτική σωματική δραστηριότητα είναι μια από τις καλύτερες συνήθειες που μπορεί να υιοθετήσει κάποιος για να θωρακίσει την υγεία του και να περιορίσει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, καρκίνου και πρόωρου θανάτου. Μια νέα, διεθνής μελέτη, ωστόσο, υποδηλώνει ότι υπάρχει ένας παράγοντας που μπορεί να υπονομεύσει σημαντικά τα πολύτιμα οφέλη της άσκησης για την υγεία.
Ερευνητές από το University College London (UCL) και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο διαπίστωσαν ότι η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση εξασθενεί τα θετικά αποτελέσματα της άσκησης στην υγεία. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο BMC Medicine, βασίζονται στα δεδομένα περισσότερων από 1,5 εκατομμύριο ενηλίκων που παρακολουθήθηκαν για πάνω από μια δεκαετία σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δανία, η Κίνα και η Ταϊβάν.
