1 στους 2 δεν θα έδινε σπίτι ή δουλειά σε άτομο με HIV – Ο ιός δεν ανιχνεύεται αλλά το στίγμα επιμένει
Παρά την εντυπωσιακή πρόοδο της επιστήμης, η κοινωνία παραμένει πίσω - Το στίγμα, η άγνοια και οι προκαταλήψεις εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους ανθρώπους που ζουν με HIV περισσότερο από την ίδια τη νόσο
Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, που τιμάται σήμερα, 1η Δεκεμβρίου, καθιερώθηκε το 1988 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον HIV και το AIDS.
Παρότι η ιατρική επιστήμη έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο, μετατρέποντας τη λοίμωξη από τον ιό HIV σε μια διαχειρίσιμη, χρόνια πάθηση με τους ανθρώπους να ζουν υγιείς, παραγωγικές ζωές, η κοινωνία δεν έχει προχωρήσει με τον ίδιο ρυθμό. Οι προκαταλήψεις, η άγνοια και οι λανθασμένες αντιλήψεις συνεχίζουν να επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων που ζουν με HIV — συχνά δε περισσότερο από την ίδια τη νόσο.
