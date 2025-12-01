Όσο πιο σύντομα τα βίντεο στο TikTok, τόσο μεγαλύτερη η φθορά του εγκεφάλου – Έρευνα αποκαλύπτει
Όσο πιο σύντομα τα βίντεο στο TikTok, τόσο μεγαλύτερη η φθορά του εγκεφάλου – Έρευνα αποκαλύπτει

Νέα μεγάλη μελέτη προειδοποιεί ότι η συνεχής κατανάλωση σύντομων βίντεο δεν είναι απλώς μια αθώα συνήθεια, αλλά ένα απειλητικό σύνδρομο με μετρήσιμες συνέπειες για τον εγκέφαλο και τις γνωσιακές λειτουργίες

Μια εκτεταμένη έρευνα της American Psychological Association καταλήγει σε σαφές συμπέρασμα: Το σύντομο ψηφιακό βίντεο, όπως αυτό που καταναλώνεται σε TikTok, Instagram Reels και YouTube Shorts, συνδέεται με μετρήσιμη επιβάρυνση της ψυχικής υγείας και της γνωστικής λειτουργίας.

Η ανησυχία γύρω από το φαινόμενο είχε ήδη αποτυπωθεί πέρυσι, όταν ο όρος «brain rot» αναδείχθηκε «λέξη της χρονιάς» από το Oxford Dictionary, περιγράφοντας τις επιπτώσεις από την υπερβολική κατανάλωση χαμηλής ποιότητας διαδικτυακού περιεχομένου. Η νέα μελέτη επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται απλώς για διαδικτυακό αστείο, αλλά για πραγματικό νευρογνωσιακό σύνδρομο με μετρήσιμες συνέπειες.

