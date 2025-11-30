Η ανάρτηση του Γιώργου Παππά για τους 10 θανάτους παιδιών λόγω mRNA εμβολίων – Όλη η αλήθεια
Τι λένε τα στοιχεία και τι παραλείπεται γύρω από τους ισχυρισμούς για θανάτους παιδιών από mRNA εμβόλια

Για εσωτερικό έγγραφο, χωρίς δημόσια στοιχεία, λεπτομέρειες ή δεδομένα, κάνει λόγο ο παθολόγος κι ερευνητής Γιώργος Παππάς σχολιάζοντας την τοποθέτηση του Vinay Prasad, υπεύθυνου εμβολιαστικής πολιτικής του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων, ότι φέρονται να σημειώθηκαν 10 θάνατοι παιδιών από mRNA εμβόλια.

Όπως επισημαίνει ο κύριος Γιώργος Παππάς, οι πληροφορίες βασίζονται σε καταγραφές του συστήματος VAERS, όπου οι αναφορές μπορούν να γίνουν από οποιονδήποτε και δεν αποδεικνύουν αιτιώδη σχέση με τα εμβόλια. Η αξιολόγηση τέτοιων περιστατικών πρέπει να γίνεται με επιστημονικά κριτήρια και σε σχέση με την ευρύτερη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι εκατοντάδες παιδιά πέθαναν από κορωνοϊό στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα χωρίς να υπάρξει ανάλογη δημοσιοποίηση ή ανησυχία.

