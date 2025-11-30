Το χειμωνιάτικο φρούτο που ρίχνει την χοληστερόλη και προστατεύει από τη γρίπη
YGEIAMOU.GR
Μανταρίνι

Το χειμωνιάτικο φρούτο που ρίχνει την χοληστερόλη και προστατεύει από τη γρίπη

Ένας μικρός θησαυρός, ιδανικός για διατροφή ελεγχόμενων θερμίδων αφού ένα φυσιολογικού μεγέθους φρούτο περιέχει μόλις 45-50 θερμίδες και προσφέρει σημαντικές ποσότητες από βασικά θρεπτικά συστατικά

Το χειμωνιάτικο φρούτο που ρίχνει την χοληστερόλη και προστατεύει από τη γρίπη
ygeiamou.gr team
Είναι πορτοκαλί, στρογγυλό, κατεξοχήν χειμωνιάτικο φρούτο και γεμάτο πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Ο λόγος για το μανταρίνι που το μικρό του μέγεθος είναι αντιστρόφως ανάλογο με τα πολλά οφέλη του για την υγεία. Ο μικρός αυτός θησαυρός είναι ιδανικός για διατροφή ελεγχόμενων θερμίδων αφού ένα φυσιολογικού μεγέθους μανταρίνι περιέχει μόλις 45-50 θερμίδες και προσφέρει σημαντικές ποσότητες από βασικά θρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών ινών και των βιταμινών.

Αποτελεί εξαιρετική επιλογή σε χυμό το πρωί, ιδανικό σνακ για το σχολείο ή το γραφείο, μοναδικό επιδόρπιο για μετά το φαγητό και τη τέλεια επιλογή βραδινής λιχουδιάς αφού καταπολεμά την αϋπνία και χαρίζει έναν ήρεμο και ξεκούραστο ύπνο.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης