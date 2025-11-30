Το χειμωνιάτικο φρούτο που ρίχνει την χοληστερόλη και προστατεύει από τη γρίπη
Είναι πορτοκαλί, στρογγυλό, κατεξοχήν χειμωνιάτικο φρούτο και γεμάτο πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Ο λόγος για το μανταρίνι που το μικρό του μέγεθος είναι αντιστρόφως ανάλογο με τα πολλά οφέλη του για την υγεία. Ο μικρός αυτός θησαυρός είναι ιδανικός για διατροφή ελεγχόμενων θερμίδων αφού ένα φυσιολογικού μεγέθους μανταρίνι περιέχει μόλις 45-50 θερμίδες και προσφέρει σημαντικές ποσότητες από βασικά θρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών ινών και των βιταμινών.
Αποτελεί εξαιρετική επιλογή σε χυμό το πρωί, ιδανικό σνακ για το σχολείο ή το γραφείο, μοναδικό επιδόρπιο για μετά το φαγητό και τη τέλεια επιλογή βραδινής λιχουδιάς αφού καταπολεμά την αϋπνία και χαρίζει έναν ήρεμο και ξεκούραστο ύπνο.
