Ποτέ λήγουν τα παραπεμπτικά για τα δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας
Εκπνέει η προθεσμία για τα παραπεμπτικά της Ιατρικής Εξέτασης Εκτίμησης Καρδιαγγειακού Κινδύνου - Τι πρέπει να κάνουν όσοι θέλουν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα
Αύριο, 30 Νοεμβρίου, εκπνέει η προθεσμία για την εκτέλεση των παραπεμπτικών της Ιατρικής Εξέτασης Εκτίμησης Καρδιαγγειακού Κινδύνου, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «Προλαμβάνω» για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Η αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου αποτελεί υποχρεωτικό βήμα για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο κρατικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, το οποίο προβλέπει δωρεάν φαρμακευτική αγωγή σε όσους πληρούν τα κριτήρια.
