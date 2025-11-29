Ποτέ λήγουν τα παραπεμπτικά για τα δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας
Δωρεάν φάρμακα Καρδιαγγειακά νοσήματα Παχυσαρκία

Ποτέ λήγουν τα παραπεμπτικά για τα δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

Εκπνέει η προθεσμία για τα παραπεμπτικά της Ιατρικής Εξέτασης Εκτίμησης Καρδιαγγειακού Κινδύνου - Τι πρέπει να κάνουν όσοι θέλουν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα

Ποτέ λήγουν τα παραπεμπτικά για τα δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας
ygeiamou.gr team
Αύριο, 30 Νοεμβρίου, εκπνέει η προθεσμία για την εκτέλεση των παραπεμπτικών της Ιατρικής Εξέτασης Εκτίμησης Καρδιαγγειακού Κινδύνου, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «Προλαμβάνω» για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Η αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου αποτελεί υποχρεωτικό βήμα για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο κρατικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, το οποίο προβλέπει δωρεάν φαρμακευτική αγωγή σε όσους πληρούν τα κριτήρια.

