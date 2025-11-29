Ποτέ λήγουν τα παραπεμπτικά για τα δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

Εκπνέει η προθεσμία για τα παραπεμπτικά της Ιατρικής Εξέτασης Εκτίμησης Καρδιαγγειακού Κινδύνου - Τι πρέπει να κάνουν όσοι θέλουν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα