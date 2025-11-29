Καρκίνος προστάτη: Η επιστήμη ανοίγει νέο δρόμο στη θεραπεία
Καρκίνος προστάτη: Η επιστήμη ανοίγει νέο δρόμο στη θεραπεία

Μελέτη δείχνει ότι στοχευμένη θεραπεία σε πρώιμο μεταστατικό στάδιο μπορεί να καθυστερεί την εξέλιξη της νόσου

Μία νέα διεθνής μελέτη φέρνει αισιόδοξα νέα για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη, υποδεικνύοντας ότι μία στοχευμένη αγωγή μπορεί να έχει όφελος όταν εφαρμόζεται νωρίτερα από ό,τι μέχρι σήμερα.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου στους άνδρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η νόσος διαγιγνώσκεται σε μεταστατικό στάδιο, αλλά παραμένει ορμονοευαίσθητη, δηλαδή συνεχίζει να ανταποκρίνεται στην ορμονική θεραπεία στέρησης ανδρογόνων (ADT). Η καθιερωμένη αντιμετώπιση περιλαμβάνει συνδυασμό της ADT με νεότερα φάρμακα που μπλοκάρουν τη δράση των ανδρογόνων (όπως η αμπιρατερόνη και η ενζαλουταμίδη).

