To φυσικό αντιοξειδωτικό που αποτρέπει το γκριζάρισμα των μαλλιών – Ποια λαχανικά το περιέχουν
To φυσικό αντιοξειδωτικό που αποτρέπει το γκριζάρισμα των μαλλιών – Ποια λαχανικά το περιέχουν
Ίσως τελικά το μυστικό για νεανικά μαλλιά κρύβεται στις κατάλληλες διατροφικές επιλογές
Στην αρχή, είναι μία. Μετά εμφανίζονται κι άλλες. Μέχρι που το φαινόμενο «άσπρες τρίχες» εξαπλώνεται και κυριαρχεί στο τριχωτό της κεφαλής. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εξέλιξη δεν αρέσει σε κανέναν, κυρίως γιατί αποτελεί μια υπενθύμιση της επερχόμενης γήρανσης. Είναι, όμως, μια αναπόφευκτη εξέλιξη. Ή μήπως όχι;
Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι το γκριζάρισμα των μαλλιών ίσως μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί ή ακόμη και να αποφευχθεί. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Nagoya της Ιαπωνίας, με επικεφαλής τους Masashi Kato και Takumi Kagawa, εντόπισαν ένα αντιοξειδωτικό που θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη αυτής της διαδικασίας. Η μελέτη τους αναδεικνύει ως μια πιθανή λύση για τη διατήρηση του φυσικού χρώματος των μαλλιών τη λουτεολίνη, ένα αντιοξειδωτικό που απαντάται σε λαχανικά όπως το σέλινο, το μπρόκολο, τα καρότα, τα κρεμμύδια και οι πιπεριές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι το γκριζάρισμα των μαλλιών ίσως μπορεί τελικά να επιβραδυνθεί ή ακόμη και να αποφευχθεί. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Nagoya της Ιαπωνίας, με επικεφαλής τους Masashi Kato και Takumi Kagawa, εντόπισαν ένα αντιοξειδωτικό που θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη αυτής της διαδικασίας. Η μελέτη τους αναδεικνύει ως μια πιθανή λύση για τη διατήρηση του φυσικού χρώματος των μαλλιών τη λουτεολίνη, ένα αντιοξειδωτικό που απαντάται σε λαχανικά όπως το σέλινο, το μπρόκολο, τα καρότα, τα κρεμμύδια και οι πιπεριές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα