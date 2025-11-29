Μακροζωία: Αυτή η προπόνηση χαρίζει χρόνια στους 60χρονους
HIIT Διαλειμματική προπόνηση Μακροζωία Προπονηση HIIT

Μακροζωία: Αυτή η προπόνηση χαρίζει χρόνια στους 60χρονους

Μπορεί η άσκηση να χαρίσει χρόνια ζωής; Μια μεγάλη μελέτη σε ηλικιωμένους απαντά καταφατικά, φωτίζοντας έναν συγκεκριμένο τύπο άσκησης

Πέντε χρόνια διαλειμματικής άσκησης υψηλής έντασης (HIIT) ήταν αρκετά για να βελτιώσουν θεαματικά τη φυσική κατάσταση, την ποιότητα ζωής και πιθανώς και τη μακροζωία των συμμετεχόντων σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο BMJ.

Όπως εξηγεί η καθηγήτρια Dorthe Stensvold από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο NTNU, «η άσκηση έχει αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία στην τρίτη ηλικία. Ωστόσο, τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η συστηματική άσκηση υψηλής έντασης φαίνεται να προσφέρει επιπλέον πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλες μορφές προπόνησης».

