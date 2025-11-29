Μακροζωία: Αυτή η προπόνηση χαρίζει χρόνια στους 60χρονους

Μπορεί η άσκηση να χαρίσει χρόνια ζωής; Μια μεγάλη μελέτη σε ηλικιωμένους απαντά καταφατικά, φωτίζοντας έναν συγκεκριμένο τύπο άσκησης