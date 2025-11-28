Ζώντας με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
Ζώντας με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
Η ζωή με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) περιλαμβάνει προκλήσεις, όμως υπάρχουν τρόποι να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τη νόσο και τα συμπτώματά της
Αν ζείτε με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) μπορεί να αισθάνεστε ότι τα συμπτώματά σας περιορίζουν την καθημερινή σας ζωή. Ίσως υπάρχουν στιγμές που απλές οικιακές εργασίες, το ανέβασμα μιας σκάλας ή ακόμη και το γρήγορο περπάτημα, μπορούν να γίνουν μια πρόκληση. Ίσως μάλιστα έχει χρειαστεί να ακυρώσετε βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα σχέδιά σας. Όμως, αυτό μπορεί να αλλάξει.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ (19 Νοεμβρίου 2025) η καινοτόμος βιοφαρμακευτική εταιρεία Sanofi Ελλάδας μεταφέρει στους ασθενείς το μήνυμα ότι υπάρχουν τρόποι να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη νόσο τους μέσα από την ενημέρωση και τη συνεργασία με τον γιατρό τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΧΑΠ (19 Νοεμβρίου 2025) η καινοτόμος βιοφαρμακευτική εταιρεία Sanofi Ελλάδας μεταφέρει στους ασθενείς το μήνυμα ότι υπάρχουν τρόποι να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη νόσο τους μέσα από την ενημέρωση και τη συνεργασία με τον γιατρό τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα