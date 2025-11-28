Είναι αρκετό το ομαδικό ασφαλιστήριο σε περίπτωση ανάγκης; Ενημερωθείτε
Σε ποιες περιπτώσεις το ομαδικό πρόγραμμα δεν αρκεί για να σας καλύψει και γιατί ένα ατομικό συμβόλαιο μπορεί να κάνει τη διαφορά στην υγειονομική σας κάλυψη

Γιάννης Βερμισσώ
Ένα σημαντικό στήριγμα για την Υγεία των πολιτών αποτελούν τα Ομαδικά Συμβόλαια Υγείας που όλο και συχνότερα δημιουργούνται από τις εταιρείες και παρέχονται στους εργαζομενούς τους.

Όσοι συμμετέχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα αποκτούν την πρόσβαση στην ιδιωτική υγεία και απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει στους πολίτες. Ωστόσο το ερώτημα είναι εάν αρκεί ένα Ομαδικό Πρόγραμμα για να παρέχει όλα όσα περιέχει ως καλύψεις ένα σωστό ατομικό ασφαλιστικό πρόγραμμα Υγείας.

