Κατάθλιψη: 7 σιωπηλά σημάδια ότι κάποιος είναι βαθιά δυστυχισμένος και το κρύβει
Κατάθλιψη: 7 σιωπηλά σημάδια ότι κάποιος είναι βαθιά δυστυχισμένος και το κρύβει
Εντοπίστε τις συμπεριφορές που δείχνουν ότι κάποιος υποφέρει σιωπηλά από κατάθλιψη - Δείτε τα σημάδια και βοηθήστε τα αγαπημένα σας πρόσωπα
Η κατάθλιψη επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, αλλά τα συμπτώματά της πολλοί τα βιώνουν σιωπηλά.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει τον αριθμό των πασχόντων σε περίπου 350 εκατομμύρια, αλλά ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μόνο τα άτομα που έχουν διαγνωστεί. Εκείνοι που υποφέρουν σιωπηλά και επιλέγουν να μην ζητήσουν βοήθεια από αμηχανία, ντροπή ή υπερηφάνεια μπορεί να κάνουν τον αριθμό αυτό να αυξηθεί σημαντικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει τον αριθμό των πασχόντων σε περίπου 350 εκατομμύρια, αλλά ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μόνο τα άτομα που έχουν διαγνωστεί. Εκείνοι που υποφέρουν σιωπηλά και επιλέγουν να μην ζητήσουν βοήθεια από αμηχανία, ντροπή ή υπερηφάνεια μπορεί να κάνουν τον αριθμό αυτό να αυξηθεί σημαντικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα