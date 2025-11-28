Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Νικήστε αποτελεσματικά τον πόνο – Ένας γιατρός συμβουλεύει
YGEIAMOU.GR
Εξάρσεις Πόνος στις αρθρώσεις Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Νικήστε αποτελεσματικά τον πόνο – Ένας γιατρός συμβουλεύει

Ένας ρευματολόγος δίνει πολύτιμες συμβουλές διαχείρισης του πόνου για όσους πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Νικήστε αποτελεσματικά τον πόνο – Ένας γιατρός συμβουλεύει
Μαρία Κοτοπούλη
Η διάγνωση μιας χρόνιας πάθησης, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, μπορεί αρχικά να φανεί «βουνό» και να σας γεμίσει ανησυχία.

Η αυτοάνοση πάθηση μπορεί να επηρεάσει τις αρθρώσεις και στις δύο πλευρές του σώματος. Πόνος και φλεγμονή μπορεί να εμφανιστούν στα δάχτυλα, στα χέρια, στους καρπούς, στα γόνατα, στους αστραγάλους και στα πέλματα. Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορεί να επηρεάσει και άλλα όργανα, όπως το δέρμα, τα μάτια, οι πνεύμονες και η καρδιά.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης