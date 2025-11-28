ΕΟΔΥ: 138 νέες εισαγωγές και 12 θάνατοι από Covid -19 την τελευταία εβδομάδα – Δύο νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης
ΕΟΔΥ: 138 νέες εισαγωγές και 12 θάνατοι από Covid -19 την τελευταία εβδομάδα – Δύο νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης
Σε μέτρια επίπεδα το ιικό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα
Σταθερή παραμένει η θετικότητα για SARS-CoV2 στην κοινότητα ενώ σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται η δραστηριότητα της γρίπης, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 17-23 Νοεμβρίου.
Ειδικότερα, στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρονται τα εξής:
Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)
Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Καταγράφηκε μικρή αύξηση σε σχέση με την εβδομάδα.
