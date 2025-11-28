ΕΟΔΥ: 138 νέες εισαγωγές και 12 θάνατοι από Covid -19 την τελευταία εβδομάδα – Δύο νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης
YGEIAMOU.GR
COVID-19 Γρίπη ΕΟΔΥ

ΕΟΔΥ: 138 νέες εισαγωγές και 12 θάνατοι από Covid -19 την τελευταία εβδομάδα – Δύο νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης

Σε μέτρια επίπεδα το ιικό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα

ΕΟΔΥ: 138 νέες εισαγωγές και 12 θάνατοι από Covid -19 την τελευταία εβδομάδα – Δύο νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης
ygeiamou.gr team
Σταθερή παραμένει η θετικότητα για SARS-CoV2 στην κοινότητα ενώ σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται η δραστηριότητα της γρίπης, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 17-23 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρονται τα εξής:

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Καταγράφηκε μικρή αύξηση σε σχέση με την εβδομάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης