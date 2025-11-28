Έφηβοι ετών 32! Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τη διάρκεια της εφηβείας
Έφηβοι ετών 32! Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τη διάρκεια της εφηβείας

Μια νέα μεγάλη μελέτη αποκαλύπτει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν αναπτύσσεται γραμμικά, αλλά περνά από διακριτές «εποχές», με κρίσιμα σημεία καμπής σε συγκεκριμένες ηλικίες

Βίκυ Βενιού
Πέντε σημαντικές «εποχές» στην ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου εντοπίζει μία από τις πιο ολοκληρωμένες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σχετικά με τις αλλαγές στις νευρικές συνάψεις κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα είναι ότι η εφηβεία μπορεί να τελειώνει μετά τα 30!

Η μελέτη υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου έχει 4 κρίσιμα «σημεία καμπής»: περίπου στα 9, στα 32, στα 66 και στα 83 έτη. Πρόκειται για 4 «αλλαγές πορείας» που ορίζουν τέσσερις εποχές στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, τονίζει ο Guardian.

Βίκυ Βενιού
