Έφηβοι ετών 32! Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τη διάρκεια της εφηβείας

Μια νέα μεγάλη μελέτη αποκαλύπτει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν αναπτύσσεται γραμμικά, αλλά περνά από διακριτές «εποχές», με κρίσιμα σημεία καμπής σε συγκεκριμένες ηλικίες