Πνεύμονες: Ο διατροφικός δείκτης που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου – Τα επικίνδυνα τρόφιμα
Πνεύμονες: Ο διατροφικός δείκτης που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου – Τα επικίνδυνα τρόφιμα
Νέα μελέτη εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στον υψηλό γλυκαιμικό δείκτη των τροφίμων, καθώς και των επεξεργασμένων υδατανθράκων και τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των πνευμόνων
Η σχέση μεταξύ καρκίνου και διατροφής βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας, με νέα δεδομένα να δείχνουν ότι ακόμη και η ποιότητα των υδατανθράκων που καταναλώνουμε μπορεί να επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα.
Μια μεγάλη επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Annals of Family Medicine εξέτασε τη σχέση του γλυκαιμικού δείκτη και του γλυκαιμικού φορτίου με την εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια μεγάλη επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Annals of Family Medicine εξέτασε τη σχέση του γλυκαιμικού δείκτη και του γλυκαιμικού φορτίου με την εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα