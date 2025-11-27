Το wellness ως «κλειδί» για να ζούμε περισσότερο – και καλύτερα

Η μακροζωία είναι σήμερα ένα από τα πιο συναρπαστικά πεδία επιστημονικής έρευνας. Δεν αφορά απλώς τα χρόνια που ζούμε, αλλά το πώς ζούμε αυτά τα χρόνια. Η ποιότητα ζωής, η ενέργεια, η κινητικότητα και η ψυχική ισορροπία αποτελούν πλέον το πραγματικό «μέτρο» της ευζωίας.Η Technogym, brand του Ομίλου Φάις, παρουσιάζει τη φιλοσοφία του Healthy Longevity – μια επιστημονική και ολιστική προσέγγιση που βοηθά τον άνθρωπο να διατηρεί τη ζωτικότητά του, τη δύναμή του και την ισορροπία του σε κάθε ηλικία.Έρευνες δείχνουν ότι η συστηματική φυσική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιων νοσημάτων, να ενισχύσει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και να επιβραδύνει τη γήρανση των κυττάρων. Ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να κινούμαστε, αλλά να κινούμαστε σωστά και συνειδητά.Διαβάστε περισσότερα στο