Το wellness ως «κλειδί» για να ζούμε περισσότερο – και καλύτερα
Το wellness ως «κλειδί» για να ζούμε περισσότερο – και καλύτερα
Η σύγχρονη προσέγγιση στη μακροζωία βασίζεται στην επιστήμη, την κίνηση και την ευεξία - Ανακαλύψτε το Healthy Longevity που μας βοηθά να ζούμε καλύτερα
Η μακροζωία είναι σήμερα ένα από τα πιο συναρπαστικά πεδία επιστημονικής έρευνας. Δεν αφορά απλώς τα χρόνια που ζούμε, αλλά το πώς ζούμε αυτά τα χρόνια. Η ποιότητα ζωής, η ενέργεια, η κινητικότητα και η ψυχική ισορροπία αποτελούν πλέον το πραγματικό «μέτρο» της ευζωίας.
Η Technogym, brand του Ομίλου Φάις, παρουσιάζει τη φιλοσοφία του Healthy Longevity – μια επιστημονική και ολιστική προσέγγιση που βοηθά τον άνθρωπο να διατηρεί τη ζωτικότητά του, τη δύναμή του και την ισορροπία του σε κάθε ηλικία.
Η επιστήμη πίσω από τη μακροζωία
Έρευνες δείχνουν ότι η συστηματική φυσική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιων νοσημάτων, να ενισχύσει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και να επιβραδύνει τη γήρανση των κυττάρων. Ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να κινούμαστε, αλλά να κινούμαστε σωστά και συνειδητά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η Technogym, brand του Ομίλου Φάις, παρουσιάζει τη φιλοσοφία του Healthy Longevity – μια επιστημονική και ολιστική προσέγγιση που βοηθά τον άνθρωπο να διατηρεί τη ζωτικότητά του, τη δύναμή του και την ισορροπία του σε κάθε ηλικία.
Η επιστήμη πίσω από τη μακροζωία
Έρευνες δείχνουν ότι η συστηματική φυσική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιων νοσημάτων, να ενισχύσει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και να επιβραδύνει τη γήρανση των κυττάρων. Ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να κινούμαστε, αλλά να κινούμαστε σωστά και συνειδητά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα