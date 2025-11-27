Αυτή η δημοφιλής πρακτική στο σεξ μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη
Αυτή η δημοφιλής πρακτική στο σεξ μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη

Όλο και περισσότεροι νέοι πειραματίζονται με τον στραγγαλισμό κατά τη διάρκεια του σεξ, σύμφωνα με νεότερη μελέτη. Τι λέει ένας ειδικός

Αυτή η δημοφιλής πρακτική στο σεξ μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη
Με την όλο και μεγαλύτερη διάδοση των φετίχ στο σεξ μέσω διάφορων «ενημερωτικών» καναλιών, πολλές πρακτικές γίνονται συχνότερα αντικείμενο πειραματισμού – χωρίς όμως οι πιθανοί κίνδυνοι να έχουν αλλάξει.

Μια νέα μελέτη που διεξήχθη για το Institute for Addressing Strangulation (IfAS) -έναν οργανισμό με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που στοχεύει στη μείωση των βλαβών από στραγγαλισμό σε περιστατικά ενδοοικογενειακής κακοποίησης, σεξουαλικά πλαίσια και ιατροδικαστικά περιβάλλοντα- δείχνει πόσο διαδεδομένος έχει γίνει ο στραγγαλισμός (choking) στην σεξουαλική πράξη, αλλά και πόσο θολές παραμένουν οι γνώσεις γύρω από την επικινδυνότητά του. Σύμφωνα με τα ευρήματα, πάνω από το ένα τρίτο των ατόμων ηλικίας 16 έως 34 έχουν πνιγεί ή υποστεί στραγγαλισμό τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια συναινετικού σεξ.

