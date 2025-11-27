Αυτό το γλυκαντικό δεν είναι και τόσο «αθώο» – Έρευνα αποκαλύπτει ότι μπορεί να «γεμίζει» λίπος το ήπαρ
Επιστήμονες προειδοποιούν για κρυφούς κινδύνους για το ήπαρ πίσω από ένα δημοφιλές υποκατάστατο ζάχαρης - Τι δείχνει νέα μελέτη
Τα γλυκαντικά όπως η ασπαρτάμη, η σουκραλόζη και οι λεγόμενες «αλκοόλες σακχάρων» θεωρούνται εδώ και χρόνια ασφαλέστερες επιλογές από τη ζάχαρη. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα έρχονται να αμφισβητήσουν αυτή την πεποίθηση – και στο επίκεντρο μπαίνει η σορβιτόλη: Ένα ευρέως διαδεδομένο υποκατάστατο ζάχαρης που μέχρι σήμερα θεωρούνταν σχεδόν ακίνδυνο.
Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Science Signaling, η σορβιτόλη μπορεί να λειτουργεί στον οργανισμό με τρόπο παρόμοιο με τη φρουκτόζη, ένα σάκχαρο που έχει ήδη ενοχοποιηθεί για βλάβες στο ήπαρ. Η έρευνα προέρχεται από το εργαστήριο του Gary Patti στο Πανεπιστήμιο Washington στο Σεντ Λούις, που εδώ και χρόνια μελετά τις μεταβολικές επιπτώσεις των σακχάρων.
