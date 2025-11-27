Το χειμωνιάτικο φρούτο που προστατεύει από λοιμώξεις και κάνει θαύματα στην υγεία μας
Το χειμωνιάτικο φρούτο που προστατεύει από λοιμώξεις και κάνει θαύματα στην υγεία μας

Πλούσια σε βιταμίνη C, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, αυτά τα φρούτα ενισχύουν ανοσοποιητικό, καρδιά και πέψη, με λιγότερες από 40 θερμίδες ανά μερίδα

Το χειμωνιάτικο φρούτο που προστατεύει από λοιμώξεις και κάνει θαύματα στην υγεία μας
ygeiamou.gr team
Τα μανταρίνια περιέχουν περίπου 1,5 γραμμάρια φυτικών ινών, δραστικά φλαβονοειδή, τριπλάσια περιεκτικότητα σε βιταμίνη Α από τα πορτοκάλια και σχεδόν ίδια βιταμίνη C, χάρη στην οποία συμβάλλουν σημαντικά στην αποτελεσματικότερη απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό. Ας δούμε, όμως, αναλυτικά τα οφέλη αυτού του χειμωνιάτικου φρούτου.

1. Βελτιώνουν την υγεία του δέρματος και των μαλλιών

Η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης C δεν ενισχύει απλώς το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά συμβάλλει στην παραγωγή και ενίσχυση του κολλαγόνου, μιας σημαντικής πρωτεΐνης που βρίσκεται κυρίως στο δέρμα και στα μαλλιά. Τα μανταρίνια περιέχουν, επίσης, βιταμίνη Α, η οποία έχει αποδειχθεί πως διατηρεί την υγρασία των μαλλιών μέσω της αυξημένης παραγωγής σμήγματος.

ygeiamou.gr team
