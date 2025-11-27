Καρδιά: Τι προμηνύει η υπέρταση στην εφηβεία για την υγεία μετά τα 50
Νέα σουηδική μελέτη αποκαλύπτει ότι ακόμη και πίεση 120/80 mm Hg στην εφηβεία αυξάνει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου στη μέση ηλικία - Διαβάστε τα ευρήματα
Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί τον σημαντικότερο τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις —την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Μία νέα μελέτη φέρνει στο φως στοιχεία που υποδεικνύουν ότι ο κίνδυνος αυτός μπορεί να ξεκινά ήδη από την εφηβική ηλικία.
Τα ευρήματα προκαλούν προβληματισμό στη διεθνή ιατρική κοινότητα, καθώς δείχνουν ότι ακόμη και αρτηριακές πιέσεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «φυσιολογικές» ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αθηροσκλήρωσης αργότερα στη ζωή.
