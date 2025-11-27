Σε 3 μέρες οι παχύσαρκοι θα χάσουν την ευκαιρία για δωρεάν φάρμακα – Τι πρέπει να κάνουν

Εκπνέει η προθεσμία για την ένταξη στο πρόγραμμα δωρεάν χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής και μαζί της μια σημαντική ευκαιρία για χιλιάδες ασθενείς με παχυσαρκία - Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι