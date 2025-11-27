Σε 3 μέρες οι παχύσαρκοι θα χάσουν την ευκαιρία για δωρεάν φάρμακα – Τι πρέπει να κάνουν
Σε 3 μέρες οι παχύσαρκοι θα χάσουν την ευκαιρία για δωρεάν φάρμακα – Τι πρέπει να κάνουν
Εκπνέει η προθεσμία για την ένταξη στο πρόγραμμα δωρεάν χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής και μαζί της μια σημαντική ευκαιρία για χιλιάδες ασθενείς με παχυσαρκία - Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι
Σε «αγώνα δρόμου» καλούνται να μπουν χιλιάδες ασθενείς με παχυσαρκία, καθώς πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της απαραίτητης ιατρικής αξιολόγησης, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη δωρεάν φαρμακευτική αγωγή που προσφέρει η πολιτεία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).
Όπως υπενθυμίζει με σχετική ανάρτησή του στο Facebook ο Ευάγγελος Φραγκούλης, Γενικός Γραμματέας στην Ελληνική Ακαδημία Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής & ΠΦΥ, σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος, οι δικαιούχοι – ασθενείς με Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) άνω του 40 ή άνω του 37 με συνοδά νοσήματα – για να ενταχθούν στη θεραπεία, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εκτίμηση του καρδιαγγειακού τους κινδύνου σε συνεργασία με τον γιατρό τους. Ιδανικά, η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέσω του Προσωπικού Ιατρού, ωστόσο μπορεί να γίνει κι από Γενικούς/Οικογενειακούς Ιατρούς και Παθολόγους που είναι συμβεβλημένοι με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω».
