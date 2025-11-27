Πώς μία άσκηση 4.000 ετών έγινε viral: Το κινεζικό μυστικό για γεράματα σε… φόρμα
Παραδοσιακές κινήσεις που, σύμφωνα με μελέτες, στηρίζουν τη σωματική και ψυχική ευεξία και λειτουργούν ως ασπίδα για το γήρας
Μία άσκηση 4.000 ετών από την Κίνα κατακτά τα social media και —όπως φαίνεται— ίσως κρύβει ένα από τα πιο απλά μυστικά για υγιή και δραστήρια γεράματα. Το qigong, η παραδοσιακή μέθοδος που συνδυάζει απαλές κινήσεις, αναπνοή και νοητική συγκέντρωση, εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στις οθόνες μας: από Κινέζες ηλικιωμένες σε πάρκα, μέχρι wellness influencers σε TikTok και Instagram με εκατομμύρια views.
Όλα ξεκίνησαν όταν viral βίντεο στο Διαδίκτυο έδειξαν ηλικιωμένους Κινέζους να εκτελούν αργές, ρυθμικές κινήσεις με αξιοζήλευτη ευλυγισία. Χιλιάδες χρήστες αναρωτήθηκαν αν αυτό είναι το «μυστικό» της ζωτικότητάς τους — και οι ειδικοί απαντούν: ίσως ναι.
