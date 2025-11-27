Τι κρύβει η επίμονη κόπωση; Η παθολόγος εξηγεί πότε είναι ανησυχητική
Τι κρύβει η επίμονη κόπωση; Η παθολόγος εξηγεί πότε είναι ανησυχητική
Τα σημάδια που δείχνουν ότι η κούραση μπορεί να κρύβει κάτι σοβαρότερο και πότε χρειάζεται ιατρικός έλεγχος - Όλα όσα πράπει να γνωρίζετε από την κυρία Βαλέρια Εμινίδου, Επιμελήτρια Παθολόγο στο Τμήμα Διεθνών Ασθενών του Metropolitan Hospital
H κόπωση είναι ένα σύμπτωμα που όλοι έχουμε βιώσει, όμως δεν είναι πάντα απλώς αποτέλεσμα μιας απαιτητικής ημέρας ή αυπνίας. Υπάρχουν φορές που μπορεί να «κρύβει» κάτι βαθύτερο, και τότε χρειάζεται περισσότερη προσοχή.
Αισθάνεστε συχνά κουρασμένοι, ακόμα κι όταν έχετε κοιμηθεί αρκετά; Η κόπωση μπορεί να είναι είτε φυσιολογική είτε παθολογική. Στην πρώτη περίπτωση, εμφανίζεται συνήθως μετά από σωματική άσκηση, πνευματική δραστηριότητα ή ανεπαρκή ξεκούραση και υποχωρεί εύκολα με έναν καλό ύπνο, χαλάρωση και σωστή διατροφή.
Αντιθέτως, η παθολογική κόπωση είναι πιο έντονη και παρατεταμένη, δεν βελτιώνεται εύκολα με την ξεκούραση και συχνά επηρεάζει την καθημερινή λειτουργικότητα, τη συγκέντρωση αλλά και τη διάθεση του ατόμου. Δεν υπάρχει λόγος κάθε αίσθημα κόπωσης να μας τρομάζει. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα σημάδια που δείχνουν ότι η κόπωση οφείλεται σε παθολογικά αίτια και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αισθάνεστε συχνά κουρασμένοι, ακόμα κι όταν έχετε κοιμηθεί αρκετά; Η κόπωση μπορεί να είναι είτε φυσιολογική είτε παθολογική. Στην πρώτη περίπτωση, εμφανίζεται συνήθως μετά από σωματική άσκηση, πνευματική δραστηριότητα ή ανεπαρκή ξεκούραση και υποχωρεί εύκολα με έναν καλό ύπνο, χαλάρωση και σωστή διατροφή.
Αντιθέτως, η παθολογική κόπωση είναι πιο έντονη και παρατεταμένη, δεν βελτιώνεται εύκολα με την ξεκούραση και συχνά επηρεάζει την καθημερινή λειτουργικότητα, τη συγκέντρωση αλλά και τη διάθεση του ατόμου. Δεν υπάρχει λόγος κάθε αίσθημα κόπωσης να μας τρομάζει. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα σημάδια που δείχνουν ότι η κόπωση οφείλεται σε παθολογικά αίτια και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα