Πειραματικό εμβόλιο με ελπιδοφόρα αποτελέσματα για τον καρκίνο ήπατος σε νέους
Πειραματικό εμβόλιο με ελπιδοφόρα αποτελέσματα για τον καρκίνο ήπατος σε νέους

Κλινική δοκιμή από το Johns Hopkins και το St. Jude έδειξε έλεγχο της νόσου στο 75% των ασθενών με σπάνιο παιδιατρικό ηπατικό καρκίνο - Τρεις νέοι ασθενείς θεωρούνται πλέον απαλλαγμένοι από τη νόσο

Ένα πειραματικό εμβόλιο κατά του καρκίνου που αναπτύχθηκε στο Κέντρο Καρκίνου Kimmel του Johns Hopkins και στο Ινστιτούτο Ανοσοθεραπείας Καρκίνου Bloomberg~Kimmel, έδειξε πρώιμες ενδείξεις αποτελεσματικότητας σε μια κλινική δοκιμή Φάσης Ι για μια σπάνια μορφή καρκίνου του ήπατος που πλήττει κυρίως παιδιά και νεαρούς ενήλικες.

Η μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Johns Hopkins και του St. Jude Children’s Research Hospital, με υποστήριξη του National Cancer Institute και του Fibrolamellar Cancer Foundation, παρουσιάστηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine.

