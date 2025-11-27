Πειραματικό εμβόλιο με ελπιδοφόρα αποτελέσματα για τον καρκίνο ήπατος σε νέους

Κλινική δοκιμή από το Johns Hopkins και το St. Jude έδειξε έλεγχο της νόσου στο 75% των ασθενών με σπάνιο παιδιατρικό ηπατικό καρκίνο - Τρεις νέοι ασθενείς θεωρούνται πλέον απαλλαγμένοι από τη νόσο