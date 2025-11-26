Με οξεία μυελογενή λευχαιμία η εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι στα 35 της – Μία συγκλονιστική εξομολόγηση
Το συγκινητικό κείμενο της Τατιάνα Σλόσμπεργκ, που διαγνώστηκε με επιθετική και σπάνια μορφή λευχαιμίας λίγο μετά τη γέννηση του παιδιού της, ανοίγει μια δύσκολη συζήτηση για τη χρηματοδότηση της έρευνας και τις ανισότητες στη θεραπεία του καρκίνου
Με ένα βαθιά προσωπικό και συγκινητικό κείμενο στο New Yorker, η Τατιάνα Σλόσμπεργκ —εγγονή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι— συγκίνησε χιλιάδες αναγνώστες αποκαλύπτοντας ότι πάσχει από οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML), μία από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου του αίματος. Η διάγνωση ήρθε λίγο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, σε ηλικία μόλις 35 ετών. Οι γιατροί της έδωσαν λιγότερο από έναν χρόνο ζωής.
Το κείμενό της, με τίτλο A Battle With My Blood, λειτούργησε όχι μόνο ως προσωπική εξομολόγηση αλλά και ως εργαλείο ενημέρωσης για μία σπάνια και δυσθεράπευτη νόσο, που συχνά εξελίσσεται με εκρηκτικό ρυθμό — από αόρατη σε απειλητική μέσα σε λίγες ημέρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
