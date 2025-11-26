Παχυσαρκία: Οι νέες εθνικές οδηγίες κλινικής πρακτικής για τη διαχείριση της νόσου
Παχυσαρκία

Παχυσαρκία: Οι νέες εθνικές οδηγίες κλινικής πρακτικής για τη διαχείριση της νόσου

Ανακοινώθηκαν οι Εθνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής για τη Διαχείριση της Παχυσαρκίας, ενός συλλογικού έργου η σύνταξη του οποίου διήρκησε 20 μήνες και έχει στόχο την εκπαίδευση των ιατρών και των επαγγελματιών υγείας για την ολιστική διαχείριση της παχυσαρκίας

Οι Εθνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κλινικής Πρακτικής για τη Διαχείριση της Παχυσαρκίας, ενός σημαντικού συλλογικού έργου για την εκπαίδευση των ιατρών που εκπονήθηκε από 60 διακεκριμένους επιστήμονες υγείας της χώρας μας παρουσιάστηκαν χθες στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου.

Για πρώτη φορά, η Ελλάδα αποκτά εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες που προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την πρόληψη, αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας – ένα εργαλείο που ενισχύει τη δημόσια υγεία και τη φροντίδα των πολιτών.

