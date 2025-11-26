Οι 3 στους 5 αποφεύγουν να κάνουν προληπτικές εξετάσεις – Ποιος είναι ο λόγος
Ο φόβος της διάγνωσης οδηγεί πολλούς στην αποφυγή βασικών προληπτικών εξετάσεων. Τι κρύβεται πίσω από αυτό το φαινόμενο και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε;
Εάν λίγο παρακολουθείτε τις τάσεις που κυκλοφορούν στο ίντερνετ, σίγουρα έχετε πληροφορηθεί για το FOMO (fear of missing out), όταν δηλαδή κάνουμε κάτι απλά και μόνο για να μην μείνουμε «στην απέξω», αλλά και το JOMO (joy of missing out), που εκπροσωπεί την ακριβώς αντίθετη σκοπιά. Παρότι οι παραπάνω όροι επηρεάζουν κάπως τη ψυχοσύνθεση μας – αλλά όχι σε ανεπανόρθωτο βαθμό- το ανερχόμενο FOFO (fear of finding out) κρύβει κάτι ιδιαίτερα επικίνδυνο για την γενικότερη υγεία.
Τι είναι το FOFO
Το FOFO είναι ένας από τους βασικούς λόγους που κάποιοι αποφεύγουν να κάνουν τις προτεινόμενες εξετάσεις προληπτικού ελέγχου υγείας, όπως μαστογραφίες, τεστ Παπανικολάου, εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, εξετάσεις αίματος και ολικούς δερματολογικούς ελέγχους για καρκίνο του δέρματος.
