Οι 3 στους 5 αποφεύγουν να κάνουν προληπτικές εξετάσεις – Ποιος είναι ο λόγος

Ο φόβος της διάγνωσης οδηγεί πολλούς στην αποφυγή βασικών προληπτικών εξετάσεων. Τι κρύβεται πίσω από αυτό το φαινόμενο και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε;